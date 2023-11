Sócrates acusa o MP de ter retirado de forma ilegítima a maioria absoluta e o direito de governar ao PS

O ex-primeiro-ministro José Sócrates acusa o Ministério Público de ter retirado de forma ilegítima a maioria absoluta e o direito de governar ao Partido Socialista. Num artigo de opinião publicado no Diário de Notícias, Sócrates defende que cinco pessoas foram detidas por "motivos fúteis" e viram a reputação pública arruinada, referindo-se à operação "Influencer".

"Há uma semana que o Partido Socialista é massacrado diariamente nas televisões, sendo apresentado como um partido dirigido por gente desonesta. Desta vez a ação do Ministério Público derrubou um Governo, acabou com uma maioria absoluta e dissolveu a Assembleia da República. Em apenas quatro horas a vontade popular livremente expressa nas urnas foi substituída pela decisão de realizar novas eleições", escreve Sócrates, acrescentando que "a investigação existe há quatro anos e ninguém protestou contra ela. O que está em causa são os motivos para prender, para fazer buscas e para tornar públicas suspeitas que, podendo fundamentar a decisão de investigar, não justificam a violência sobre as pessoas. Isso, sim, é o que está em causa".

Considera ainda que "o Ministério Público presta contas a Deus e não aos homens" e se prepara para manter os envolvidos no processo na prisão da opinião pública, depois de os ter sujeitado a uma violência injustificada.

Por outro lado, José Sócrates critica o PS por estar a preparar-se para as próximas eleições e para combater a direita em vez de criticar o sistema judiciário. "O conselho dos estrategas do partido é que a luta é contra a direita, não contra o sistema judiciário", escreve o ex-primeiro-ministro.

Sócrates diz ainda que "a caminho do cadafalso, os socialistas entoam cânticos de confiança na justiça" e lamenta que o partido não queira agora perder tempo com a discussão da liberdade e criticar a justiça, caindo no que considera ser uma armadilha montada pela direita.

"Daqui a quatro meses haverá novo governo, haverá novos escândalos e haverá novas oportunidades para dizer que confiamos na Justiça. Nada de novo debaixo do sol - apenas a Justiça a funcionar", termina Sócrates.