Mais de um mês depois de o Governo ter anunciado em conferência de imprensa a demissão da CEO e do presidente do conselho de administração da TAP, Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja vão sair de cena e dar lugar a Luís Rodrigues. O antigo presidente executivo da SATA assume a liderança na sexta-feira, confirmou o ECO junto de fontes ligadas ao processo.

O Governo decidiu demitir, com “justa causa”, a CEO e o chairman da TAP na sequência da divulgação do relatório da Inspeção-Geral de Finanças que declarou ilegal o processo de saída da antiga administradora Alexandra Reis, que recebeu uma indemnização bruta de 500 mil euros. O anúncio foi feito numa conferência conjunta dos ministros das Finanças e das Infraestruturas a 6 de março.

Seguiram-se os procedimentos legais com a notificação dos gestores do projeto de demissão pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças e a audiência prévia de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja, que entregaram as repostas no final de março. Ficava apenas a faltar a assembleia geral, um processo simples tendo em conta que o Estado é o único acionista da TAP SGPS e da TAP SA.

Luís Rodrigues assume o cargo formalmente na sexta-feira, dia 14, voltando a uma companhia da qual já foi administrador. Da primeira vez, entrou em junho de 2009 para o cargo de administrador financeiro, nomeado pelo então secretário de Estado do Tesouro, Carlos Costa Pina, era Teixeira dos Santos o ministro das Finanças. Ficou até dezembro de 2014, saindo devido a divergências com o CEO, Fernando Pinto, relacionadas com a VEM, o negócio de manutenção no Brasil comprado pela TAP à Varig, segundo apurou o ECO.

Após deixar a TAP, Luís Rodrigues foi liderar a formação de executivos da Nova School of Business and Economics, onde ainda é professor de Estratégia de Negócios. Antes de ingressar na companhia aérea, foi diretor de Marketing da TVI e da Portugal Telecom.

O gestor estava na SATA em janeiro de 2020, apanhando meses depois o embate da pandemia e a paralisação do tráfego aéreo. Desde que assumiu o cargo conseguiu recuperar os resultados da companhia, obtendo um EBITDA (resultado operacional antes de impostos, depreciações, amortizações e juros) positivo em 2021 e receitas recorde em 2022.

Nascido em Lisboa, em 1965, foi na Nova SBE que Luís Rodrigues se licenciou em Economia, em 1988, e fez o MBA, que completou em 1990. Em 2003, rumou à Harvard Business School para tirar o Programa Avançado de Gestão.