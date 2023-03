A taxa de desemprego em Portugal aumentou pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, fixando-se em 7,1%. Face a dezembro do ano passado, registou-se um aumento de 0,3 pontos percentuais. No primeiro mês do ano, Portugal tinha 374,8 mil desempregados (um aumento de 5,5% face a dezembro).

Os dados foram avançados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e dizem respeito às estimativas mensais de emprego e desemprego referentes a janeiro de 2023. A taxa de desemprego de 7,1% em janeiro compara com os 6,8% em dezembro, 6,5% em novembro e 6% em outubro, mês em que tinha estabilizado face a setembro.

EM ATUALIZAÇÃO