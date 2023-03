A tecnológica portuguesa Anturio aumentou 7,5% os salários dos colaboradores, atribuiu mais três dias de férias em 2023, tendo ainda reforçado o pacote de benefícios, com vista a mitigar o impacto da inflação e “aumentar níveis de felicidade na empresa”. Atualmente com 55 trabalhadores, a companhia está a contratar. Tem 20 vagas.

A tecnológica nacional criou ainda outras iniciativas para melhorar o work life balance dentro da empresa, como o aumento dos dias em teletrabalho, prémios para a criatividade e atração de novos talentos e prémios monetários trimestrais, de acordo com os objetivos traçados no início do ano, refere.

O número de dias em teletrabalho “vai de 50% a 100% em algumas situações”, refere fonte oficial da companhia à ECO Pessoas. Quanto aos prémios de atração de talentos e prémios monetários trimestrais, no primeiro caso o mesmo pode ser o equivalente até um salário e no caso dos prémios trimestrais “um terço (do rendimento) anual”, clarifica a mesma fonte.

Joana Santos, HR director da Anturio

“Todos os anos, abrimos novas oportunidades e desafios internos, seja para mudar de funções, seja para cargos de liderança ou para embaixadores da empresa, assim como planos de carreira destinados a cada função e que permitem uma evolução constante”, explica Joana Santos, HR director da Anturio, citada em comunicado.

Vencedora no ano passado da melhor empresa para trabalhar em Portugal, na categoria de empresas até 50 colaboradores pela Great Place to Work, na primeira vez que concorreu, a tecnológica com 55 pessoas está neste momento a reforçar a equipa.

Procura consultores PHC, para várias localidades, e business manager, para zona Norte. Tem um total de 20 vagas, adianta fonte oficial.