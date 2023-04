O apresentador norte-americano Jerry Springer morreu esta quinta-feira aos 79 anos.

Conhecido sobretudo pelo seu polémico programa, "The Jerry Springer Show", que apresentou entre 1991 e 2018, Springer morreu pacificamente na sua casa em Chicago, confirmaram os seus assessores à BBC News.

Em comunicado, citado pela BBC, Jene Galvin, amigo de Springer e porta-voz da família, descreve-o como "insubstituível". "A capacidade de Jerry de se relacionar com as pessoas estava no centro do sucesso em tudo o que ele fez, seja política, televisão ou apenas brincar com as pessoas na rua que queriam uma fotografia ou uma palavra", disse. "Ele é insubstituível e a sua perda dói imensamente, mas as memórias do seu intelecto, coração e humor permanecerão vivas."

Antes da carreira na televisão, onde além de apresentador trabalhou como repórter e comentador político, Springer foi presidente da câmara de Cincinnati e conselheiro de campanha política de Robert F. Kennedy.