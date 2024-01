Os Teslas têm mais acidentes que os carros a gasolina e a gasóleo. Eis porquê

A Hertz anunciou recentemente que ia vender 20 mil automóveis eléctricos da sua frota e substituí-los por veículos a gasolina. Uma das razões apontadas pela empresa é o facto de os condutores continuarem a ter acidentes com os carros.

O presidente executivo da Hertz, Stephen Scherr, referiu que os custos de reparação de um veículo elétrico são também muito mais elevados. E o recuo da Hertz nas vendas de veículos elétricos (VE) indica um problema mais vasto para a indústria dos VE. Os investigadores da LexisNexis Risk Solutions, ao analisarem os dados dos seguros, descobriram que, de forma evidente, os condutores de veículos de aluguer não são os únicos a ter problemas em manter os VE intactos.

As declarações de Scherr fizeram eco das conclusões de analistas de seguros da LexisNexis, que descobriram que, quando os proprietários de veículos mudam de carros a gasolina para carros eléctricos, tendem a ter mais acidentes. Os condutores também têm tendência para se despistarem um pouco mais quando mudam para veículos a gasolina, mas o aumento é mais acentuado com os veículos eléctricos. A frequência dos sinistros aumenta cerca de 14,3%, enquanto a gravidade dos sinistros, ou o montante a pagar, aumenta 14,5%, ainda de acordo com os mesmos dados.

De acordo com a LexisNexis, o aumento dos incidentes é mais elevado durante o primeiro ano, mais ou menos, após os condutores adquirirem o novo veículo elétrico, mas depois diminui, presumivelmente à medida que as pessoas se habituam a conduzir o novo modelo. O problema é muito menor quando um condutor muda de um veículo a gasolina para outro veículo a gasolina, concluíram.

É sobretudo um tema Tesla

Em ambos os casos - com a Hertz e com a LexisNexis - "veículos eléctricos" significam sobretudo Teslas. Os Teslas representavam 80% da frota de veículos eléctricos da Hertz. Entre os veículos eléctricos de propriedade privada, os Teslas também constituem a maioria, uma vez que constituem a maioria de todos os novos veículos eléctricos vendidos nos EUA.

Isto sugere que poderá haver algo nos Teslas que esteja a provocar mais acidentes do que nos outros automóveis. Mas os investigadores da LexisNexis já tinham notado tendências semelhantes na China, onde há muito mais veículos eléctricos, incluindo outros que não são Teslas.

Na sua investigação, a LexisNexis analisou os pedidos de seguro relativos a novos veículos eléctricos que substituíram um veículo a gasolina num agregado familiar. Na medida do possível, os analistas tentaram equilibrar outras variáveis, como a idade do condutor, o rendimento do agregado familiar e o nível do seguro.

Os acidentes são ainda mais frequentes nos agregados familiares com um modelo a gasolina e outro elétrico, o que indica que a mudança regular de um para outro agrava os problemas. E o facto de a frequência dos acidentes diminuir com o tempo também sugere que o desconhecimento tem algo a ver com isso, afirmou Xiaohui Lu, responsável pela investigação de veículos eléctricos na LexisNexis Risk Solutions,

O Highway Loss Data Institute, uma organização sediada nos EUA e financiada pelo sector dos seguros, não encontrou taxas de acidentes mais elevadas para os veículos Tesla ou outros veículos eléctricos em geral, com base nos pedidos de indemnização de seguros. No entanto, de acordo com o HLDI, os Teslas tendem a ter custos de sinistros mais elevados.

Particularidades de condução dos VE

Em muitos aspectos, há poucas diferenças entre conduzir um veículo movido a combustão interna e um modelo elétrico como um Tesla. Existe um pedal de travão, um pedal de acelerador e um volante. Mas existem algumas diferenças fundamentais entre conduzir um Tesla, bem como alguns outros modelos eléctricos, e conduzir automóveis a gasolina.

Por exemplo, os veículos Tesla não têm um botão "Start" para ligar e desligar o veículo. Em vez disso, quando o condutor se senta no veículo, este liga-se instantaneamente e fica pronto a conduzir. Quando o condutor sai, o veículo desliga-se sozinho. Uma vez que se trata de um veículo elétrico, o que significa que não há som ou vibração do motor, a diferença entre ligar e desligar pode, por vezes, ser mais difícil de discernir.

Talvez mais importante para efeitos de seguro, disse Lu, é o facto de os veículos eléctricos como os Teslas tenderem a ser rápidos. Com os seus potentes motores eléctricos, podem acelerar muito mais rapidamente do que os veículos típicos a gasolina.

Por exemplo, um Tesla Model 3 Long Range, nem mesmo uma versão particularmente orientada para o desempenho, pode ir de zero aos 100 quilómetros por hora em cerca de 4,1 segundos, de acordo com a Car and Driver. O BMW 330i, por comparação, demora mais de um segundo a atingir essa velocidade. O Tesla Model 3 Performance consegue fazê-lo em 3,1 segundos, de acordo com os testes da Car and Driver. Este tipo de rapidez era, antes da Tesla, associado a carros desportivos de alto desempenho.

No sector dos seguros, existe uma relação estabelecida há muito tempo entre a potência e a frequência e o montante dos pedidos de indemnização. Os carros rápidos batem com mais frequência e com mais força, o que leva a mais acidentes - e mais graves. Além disso, os VE não têm os sons habituais do motor que acompanham a aceleração rápida e as velocidades elevadas, pelo que é possível que os condutores tenham menos consciência da velocidade a que vão.

Além da velocidade acrescida, os VE são também mais pesados do que os veículos a gasolina devido às suas baterias grandes e densas. Isto também provoca mais danos nos veículos em que o VE embate, resultando em indemnizações de seguro mais elevadas.

As velocidades elevadas não são necessariamente o problema, afirmou Lu. O controlo da velocidade é especialmente crítico em ambientes de baixa velocidade, como os parques de estacionamento, com outros carros e postes de betão à volta. Nos automóveis a gasolina, o arranque a partir de uma paragem exige que o motor acelere um pouco antes de o carro começar a andar. O mesmo não acontece com os veículos eléctricos, que respondem de forma diferente à pressão do pedal.

"A maioria dos condutores é treinada para conduzir veículos [de combustão interna] e aplica a quantidade habitual de pressão no pedal de condução, mas o comportamento é muito diferente, especialmente em zonas de baixa velocidade", afirmou Lu.

Os veículos eléctricos também podem ter a chamada "condução com um só pedal", que faz com que o veículo abrande rapidamente quando o condutor retira o pedal do acelerador, em vez de o deixar simplesmente abrandar. Habituar-se a utilizar apenas um pedal para arrancar e parar pode gerar confusão em situações de emergência, quando é necessário carregar rapidamente no pedal do travão.

A maioria dos condutores sente-se provavelmente confortável a conduzir os seus novos veículos eléctricos com muito menos de três anos de experiência, afirmou Lu.

Mas os dados da investigação indicam que essa confiança pode estar errada.