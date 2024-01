Suspeito de matar jovem e idosa no Seixal cometeu outros cinco crimes de roubo

Dois suspeitos em fuga após assalto à mão armada no Seixal

Um jovem de 21 anos deu entrada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com um ferimento de bala na perna direita. A vítima chegou perto das 13 horas, desta segunda-feira, àquela unidade hospitalar, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência.

Segundo a vítima, o incidente ocorreu numa rua, na zona da Amadora.

O jovem não conheceria o agressor.