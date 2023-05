Jovem de 14 anos que jogava às escondidas baleada na cabeça por vizinho

Homem que baleou jovem na cabeça entrega-se e é libertado horas depois. Contou à polícia que apanhou um "susto de morte" com o tamanho do rapaz

Uma brincadeira inocente acabou com um grande susto para um grupo de jovens que jogava às escondidas no Louisiana, Estados Unidos. Uma adolescente de 14 anos foi atingida a tiro na nuca por um vizinho, que viu "sombras" e atirou sobre as pessoas que viu a fugir da sua propriedade.

A jovem foi transportada para o hospital mas não corre perigo de vida, revelou o Gabinete do Xerife de Calcasieu Parish, em comunicado.

David Doyle, de 58 anos, foi detido e acusado de agressão agravada e disparo ilegal de arma de fogo. Segundo as autoridades, o homem disse ter vistos "sombras fora da sua casa", foi buscar a arma e "viu pessoas a fugir da sua propriedade, momento em que começou a disparar e, inadvertidamente, atingiu a rapariga".

No último mês, ocorreram nos Estados Unidos vários tiroteios desencadeados por circunstâncias banais.



A 13 de abril, Ralph Yarl, de 16 anos, foi baleado na cabeça depois de tocar à campainha de uma casa onde achava que estariam os irmãos que ia buscar. O jovem ficou ferido mas sobreviveu.



Dois dias depois, Kaylin Gillis, de 20 anos, morreu depois do carro em que seguia com amigas ter parado na entrada errada. O grupo procurava a casa de um amigo. O engano acabou por ser fatal.

No Texas, duas jovens foram baleadas no estacionamento de um supermercado depois de uma delas, Payton Washington, ter entrado no carro errado.