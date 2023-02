A polícia norte-americana foi chamada para um tiroteio num estúdio de dança em Monterey Park, na Califórnia, Estados Unidos. De acordo com a Associated Press, que cita as autoridades, existem pelo menos 10 mortos e 10 vários feridos. O incidente ocorreu depois das 22:22 de sábado (horas locais, cerca das 06:22 deste domingo em Lisboa).

O capitão da polícia de Los Angeles, Andrew Meyer, disse que os feridos foram todos levados para diferentes hospitais e que os estados de saúde variam entre o estável e o crítico.

Tiroteio aconteceu durante um festival que celebrava o "Ano Novo Chinês", assinalado por uma parte da comunidade asiática residente nesta cidade que tem cerca de 60.00 habitantes e se situa a cerca de 16 quilómetros de Los Angeles.

O Los Angeles Times fala em vários feridos e mortos, mas sem avançar números. Seung Won Choi, proprietário de um restaurante daquela zona, contou que houve pessoas que procuraram refúgio no interior do seu estabelecimento e pediram que trancasse a porta. No exterior, havia um homem a circular com uma metralhadora com vários carregadores.

De acordo com o jornal diário, o homem está em fuga e, até ao momento, não foram identificadas as motivações do ataque.

Ao início desta manhã, dezenas de pessoas assistiam ao festival, que é um dos maiores eventos do "Ano Novo Chinês" no sul da Califórnia.