Recluso apanhado com um quilo de droga na prisão de Vale de Judeus

Um homem de 56 anos, a cumprir pena por tráfico de droga há dez, foi apanhado na posse de um quilo de produto estupefaciente na cadeia de Vale de Judeus, em Alcoentre, distrito de Lisboa.

Os guardas prisionais encontraram haxixe, cocaína e heroína. Foram ainda apreendidos telemóveis, cabos, pesos de balança, dinheiro e um cartão multibanco.

A revista à cela surgiu porque os guardas prisionais se aperceberam do comportamento estranho do homem - esta foi a primeira vez que foi apanhado com droga.

As drogas estavam divididas em sacos, que seriam depois vendidos a outros reclusos do estabelecimento prisional.

A Direção do Estabelecimento Prisional abriu um processo crime, que será depois remetido para o Ministério Público.