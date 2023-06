As táticas transfronteiriças da Ucrânia têm como objetivo desestabilizar a Rússia. A julgar pela resposta, estão a funcionar

Afinal, ucranianos podem mesmo estar por trás do ataque com drones ao Kremlin - e isso não quer dizer que Zelensky sabia

A guerra na Ucrânia chegou aos bairros da elite russa - o significado do ataque a Moscovo

A Ucrânia abriu uma nova frente na sua batalha para expulsar o invasor russo - na Rússia. Mas é estranhamente tímida em admitir que enviou tropas, disparou artilharia e pilotou drones para o território do seu vizinho.

As operações de cidadãos russos, com identificação militar ucraniana, vestindo uniformes ucranianos e atacando a partir da Ucrânia, permanecem oficialmente opacas. É a contribuição de Kiev para o que se tornou conhecido como "guerra híbrida" na "zona cinzenta" do conflito contemporâneo.

Os dois termos geraram livros e um tsunami de opiniões entusiasmadas de um exército de especialistas quando a Rússia invadiu a Ucrânia pela primeira vez, em 2014.

Nessa altura, apareceram na Crimeia "homenzinhos verdes" com peculiares uniformes de caça desportiva de dois tons - e fardas militares russas.

Quando foi sugerido que talvez, apenas talvez, estes homens fossem de facto tropas russas, Vladimir Putin gracejou: "Pode ir a uma loja e comprar qualquer tipo de uniforme."

A posição oficial de Moscovo era que os homens que hastearam a bandeira russa sobre Simferopol e invadiram o parlamento local da Crimeia eram "unidades de autodefesa" de ucranianos pró-russos ansiosos por colocar o seu território sob o domínio de Moscovo.

Quando Moscovo admitiu que as suas tropas estavam realmente na Ucrânia, uma grande parte da antiga nação soviética, com 14 anos de existência, já estava sob o controlo de Putin.

Combatentes do Corpo de Voluntários Russos e do grupo aliado, a Legião da Liberdade da Rússia, ao lado de um veículo blindado apreendido, em 24 de maio de 2023. Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Agora, em pequena escala, a Ucrânia está a adaptar essas mesmas táticas para tentar garantir um efeito estratégico.

O Corpo de Voluntários Russos e a Legião da Liberdade para a Rússia - que estão sob a alçada da estrutura dos Serviços de Informações de Defesa da Ucrânia - têm efetuado pequenos ataques transfronteiriços à Rússia.

O principal objetivo? Desestabilização.

Embora a terminologia e os métodos possam ter evoluído, a tática não tem nada de novo. Para além da Rússia, os regimes de apartheid da África do Sul utilizaram técnicas semelhantes durante as décadas de 1970 e 1980, atacando os Estados na linha da frente - Angola, Zâmbia, Zimbabué e Moçambique.

Pretória enviou tropas em incursões transfronteiriças para desestabilizar as nações africanas independentes que se opunham ao seu regime racista. Faziam-se frequentemente passar por combatentes da libertação local em ataques clássicos de "falsa bandeira" contra civis, tentando minar o apoio aos movimentos de libertação.

Estes grupos eram frequentemente formados por combatentes de Angola ou do Zimbabué, para dar "autenticidade" às atrocidades que esperavam atribuir a outros. Eram muitas vezes liderados por homens brancos camuflados de negros.

O objetivo a longo prazo - e, muitas vezes, o resultado - era manter permanentemente desequilibradas as nações que apoiavam a luta de libertação interna da África do Sul.

Rússia agitada

Na Ucrânia, convém a Kiev que os russos invadam a Rússia em seu nome.

Os resultados táticos podem ser limitados. Breves incursões em pequenas aldeias fronteiriças. Mas o efeito desejado de desestabilização da Rússia é conseguido.

A televisão russa tem sido inundada por relatos sem fôlego, e aterrorizados, de jornalistas locais sobre os ataques de artilharia contra cidades russas.

O governador de Belgorod - a região mais atingida pela última campanha ucraniana - retirou centenas de civis, tem estado em contacto telefónico pessoal com Putin e já recebeu um elogio de bravura pelos seus esforços.

Entretanto, a Legião da Liberdade para a Rússia está a publicar anúncios no seu canal Telegram para pilotos de drones se juntarem às suas fileiras.

Pode, ou não, estar por detrás do número crescente de ataques com drones que têm atingido o território russo, desde o Kremlin e os subúrbios de Moscovo preferidos dos aliados de Putin, até às cidades de Kursk, Smelensk e Krasnador.

O objetivo é fazer com que os ataques dentro da Rússia pareçam ter um sabor russo significativo - para sugerir que mais russos estão a seguir o dissidente "Grito de Liberdade" e a juntar-se a um esforço interno para depor Putin.

Tanto o Corpo de Voluntários Russos como a Legião da Liberdade para a Rússia afirmam ter apoiantes no seu país de origem.

É possível que tenham, de facto. Alguém soltou a bandeira azul e branca do movimento de oposição russo sobre Moscovo na semana passada. Alguém está a ajudar a pilotar, ou a treinar, drones para alvos russos.

No que diz respeito à Ucrânia, quanto mais os russos pensarem que os seus compatriotas estão envolvidos no ataque ao regime russo, melhor. A dúvida é, por si só, desestabilizadora.

A julgar pela retórica que vem da Rússia, está a funcionar.

Na abertura de uma reunião com o seu Conselho de Segurança na sexta-feira, Putin disse que os "malfeitores" devem ser impedidos de desestabilizar a Rússia.

Putin disse que o Conselho se iria concentrar em garantir a segurança política interna, tendo em conta os esforços intensificados do inimigo "para agitar a situação dentro da Federação Russa".

"Temos de envidar todos os esforços possíveis para não permitir que o façam em circunstância alguma", acrescentou Putin.

A guerra a regressar a casa

Nesta estratégia, a Ucrânia não poderia pedir um maior aliado do que Yezgeny Prigozhin, o líder do grupo mercenário russo Wagner.

"O Grupo Wagner quer, pelo menos, um mês de recuperação, porque foi um trabalho difícil, um ano difícil... E depois haverá os próximos confrontos, penso eu, muito provavelmente em território russo", disse após as incursões e os ataques com drones contra a Rússia.

Como bónus para Kiev, Prigozhin criticou a liderança militar russa. A cadeia de comando russa é "controlada por palhaços que apenas tratam os homens como carne para canhão", disse, acrescentando: "por isso, não faremos parte desta cadeia".

Prigozhin fotografado à saída de um cemitério, antes do funeral de um bloguista militar russo, que foi morto num ataque à bomba num café de São Petersburgo, em Moscovo, Rússia, a 8 de abril de 2023. Yulia Morozova/Reuters

Sobre os ataques com drones a Moscovo na semana passada, disse o seguinte aos generais russos: "Seus animais fedorentos, o que estão a fazer? Vocês são uns porcos! Levantem o rabo dos gabinetes onde foram colocados para defender este país."

Dmitry Medvedev, um aliado próximo de Putin, ficou igualmente abalado com o facto de a guerra ter chegado à Rússia. Reagiu com algo próximo da histeria.

"É clara a resposta que é necessária: eles têm de ser aniquilados, não apenas a título pessoal, mas temos de os destruir no próprio ninho de vespas. O regime que se desenvolveu na Ucrânia deve ser exterminado", disse Medvedev.

Pode parecer um nazi, mas as suas palavras continham ecos sinistros do genocida Holodomor dos anos 30, quando, sob a União Soviética, cerca de três milhões de ucranianos foram deliberadamente mortos à fome, os agricultores da classe média foram erradicados e a língua ucraniana proibida.

Mas tais fulminações podem não impressionar os russos comuns.

O governador de Belgorod afirma que dezenas de ataques atingiram distritos fronteiriços dentro da Rússia durante o último dia.

Numa longa publicação no seu canal Telegram, Vyacheslav Gladkov afirmou que grande parte do fogo recebido era de artilharia e morteiros contra os distritos fronteiriços. Houve danos em estradas, propriedades e veículos, acrescentou, e 12 pessoas ficaram feridas em 24 horas na cidade fronteiriça de Shebekino.

Uma mulher que falou para um canal pró-russo do Telegram disse que Shebekino estava "a arder, as batalhas estão a decorrer", acrescentando: "Fugimos da cidade. "

"Há muito poucos dos nossos lá. Nos dias anteriores, com todos os bombardeamentos, não houve quase nenhuma resposta, nenhum militar (russo). Fomos deixados por nossa conta", disse a mulher anónima. A CNN não pôde verificar a sua versão dos factos.

Mas as suas opiniões podem espalhar-se. E a reação da Rússia à campanha no seu território pode desestabilizar a sua campanha militar na Ucrânia - e com ela a política interna.