A minibolsa de ombro redonda pôs a Uniqlo vs. a Shein

A Uniqlo processa a Shein por alegadamente ter copiado a sua mala a tiracolo viral

por Jessie Yeung, CNN

A marca japonesa Uniqlo está a processar a Shein por alegações de que a retalhista chinesa de fast fashion está a vender imitações da sua mala de ombro que se tornou viral.

A Fast Retailing, a gigante japonesa que detém a Uniqlo e a Theory, afirmou em comunicado que a aparência dos "produtos de imitação" que a Shein está a vender "se assemelha muito" à minibolsa de ombro redonda da Uniqlo, que se tornou viral no TikTok e noutras plataformas de redes sociais em 2022 e 2023, ao ponto de esgotar várias vezes.

A bolsa em forma de meia-lua, usada atravessada no tronco e com um preço de apenas 14,90 euros, tornou-se tão popular que fez manchetes em todos os meios de comunicação globais e obteve o primeiro lugar no ranking da empresa de tecnologia de moda Lyst dos produtos mais populares no primeiro trimestre de 2023.

Mas a popularidade do item também inspirou uma onda de produtos falsificados, levando a Uniqlo a avisar no seu site que estava a investigar alegadas cópias e poderia tomar medidas legais.

A ação judicial contra a Shein foi apresentada em Tóquio a 28 de dezembro e identificou três dos operadores da marca - Roadget Business Pte, Fashion Choice Pte e Shein Japan - de acordo com o comunicado da Fast Retailing.

O processo exige a "cessação imediata das vendas dos produtos de imitação e uma indemnização pelos danos sofridos pela empresa em resultado dessas vendas".

O comunicado acrescenta que a venda destas imitações prejudicou "significativamente" a confiança dos clientes na "qualidade da marca Uniqlo e dos seus produtos" e que a Fast Retailing adopta uma " atitude firme" contra qualquer violação da sua propriedade intelectual.

Em declarações à CNN, um porta-voz da Shein afirmou que a empresa estava "atualmente a investigar este assunto".

" A Shein respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e leva a sério todas as alegações de infração", afirmou.

A bolsa de ombro começou a circular no TikTok em 2022 e continuou a aumentar de popularidade até 2023, com os criadores de vídeos elogiando sua versatilidade, espaço e acessibilidade.

Os TikToks mais virais sobre a peça acumularam milhões de visualizações, desde dicas de estilo a vídeos sobre "o que está na minha mala", unboxings e avaliações de compras. Até quarta-feira, a hashtag #uniqlobag no TikTok tinha registado mais de 133,2 milhões de visualizações.

Num relatório de investidores do terceiro trimestre de 2023, a Fast Retailer atribuiu à mala a tiracolo o mérito de ter despertado "um interesse considerável nas redes sociais" e de ter expandido a sua base de clientes entre as mulheres e os compradores mais jovens.

Esta não é a primeira vez que a Shein enfrenta uma ação judicial ou polémica. No ano passado, três designers gráficos processaram a retalhista nos Estados Unidos por alegada violação de direitos de autor e extorsão, alegando que a Shein tinha vendido cópias exatas dos seus desenhos.

Na altura, um porta-voz da Shein afirmou que a empresa iria "defender-se vigorosamente desse processo e de quaisquer alegações que não tenham mérito".

Em dezembro, a Shein foi também processada pelo concorrente Temu, também um site de comércio eletrónico de propriedade chinesa, que alegou que a Shein tinha usado táticas agressivas e ilegais para frustrar a concorrência - o mais recente desenvolvimento de uma luta legal em curso entre os dois.