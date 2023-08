Elas estão de volta: Victoria's Secret recruta supermodelos conhecidas para nova campanha

A Victoria's Secret está a reunir algumas das supermodelos mais clássicas do seu apogeu, juntando Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima e Candice Swanepoel numa nova campanha.

A marca de lingerie, que espera voltar a ficar em forma depois de uma série de anos turbulentos e de uma tentativa de mudança de marca, recrutou algumas das suas caras famosas - anteriormente conhecidas como Victoria's Secret Angels [anjos da Victoria Secret] - para ajudar a lançar uma nova coleção de soutiens e roupa interior chamada The Icon [à letra, “O Ícone”].

Bündchen, Lima e Swanepoel faziam parte da “Angels”, marca de longa data que a empresa retirou em 2021 como parte da sua reformulação da marca. (As três trabalharam como “Angels” durante anos em campanhas e no famoso desfile de moda da marca Victoria's Secret - e todas usaram em algumas ocasiões o “Fantasy Bra” [soutien fantasia] caraterístico do desfile). Mais tarde, a marca lançou campanhas com embaixadores chamados VS Collective, incluindo representantes de celebridades como a estrela do futebol Megan Rapinoe e o ator Priyanka Chopra Jonas.

Ao lado das supermodelos que regressam na nova campanha “Icon” estão as modelos Adut Akech, Hailey Bieber, Paloma Elsesser, Sui He e Emily Ratajkowski, que já desfilaram no Victoria's Secret Fashion Show ou se juntaram ao VS Collective.

As imagens da campanha, uma mistura de retratos clássicos a preto e branco e a cores, foram tiradas pelo fotógrafo de moda sueco Mikael Jansson.

Adut Akech, Paloma Elsesser e Hailey Bieber fazem parte do elenco de estrelas. Cortesia da Victoria's Secret

Embora a nova coleção prometa “a primeira tecnologia de elevação e modelação do género” num novo sutiã push-up demi, de acordo com o seu comunicado de imprensa, também serve para provocar o regresso do desfile de moda após um hiato de quatro anos. O Tour, um evento de passerelle reformulado, será lançado no outono e, apesar de os pormenores ainda serem escassos, a marca está a provocar um alinhamento repleto de estrelas - e a prometer que algumas das modelos que aparecem nesta nova campanha irão desfilar no desfile.

A Victoria's Secret cancelou anteriormente o desfile de moda em 2019, após 24 anos, no meio de uma audiência historicamente baixa e após a reação aos comentários feitos por Ed Razek, ex-diretor de marketing de sua empresa controladora L Brands, sobre a exclusão de modelos trans. Aparentemente, também tem tido dificuldades em modernizar a sua identidade de marca sexy-acima-de-todos, uma vez que outras linhas de lingerie - incluindo a Savage x Fenty de Rihanna - se juntaram ao sector, oferecendo tamanhos inclusivos e representação diversificada na passerelle.

“Foi uma parte muito importante da construção da marca deste negócio e foi um aspeto importante da marca e um feito de marketing notável”, disse Stuart Burgdoerfer, diretor Financeiro da empresa-mãe da VS, a L Brands, sobre o Fashion Show na altura do seu cancelamento. “Estamos a tentar descobrir como fazer avançar o posicionamento da marca e a melhor forma de o comunicar aos clientes.”

A Tour pode estar a recrutar os melhores talentos para revigorar as suas passarelas, mas a marca continua a enfrentar ventos contrários. No início deste ano, a sua CEO, Amy Hauk, demitiu-se com menos de um ano no cargo e, no ano passado, um documentário do Hulu investigou as ligações anteriores da empresa a Jeffrey Epstein, o falecido financeiro caído em desgraça, acusado em 2019 de tráfico sexual de raparigas menores.