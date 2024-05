Uma educadora de infância, com aproximadamente 60 anos, foi vítima de uma violenta agressão à entrada da Escola do 1.º ciclo de Santo António, no Agrupamento D. José I, em Vila Real de Santo António, no Algarve.

Os agressores, alegadamente os pais de uma criança, atacaram a educadora após esta os chamar à escola devido a conflitos relacionados com o comportamento da criança.