O Sporting saiu à rua para festejar o 20.º título de campeão nacional de futebol. A festa, a duas jornadas do fim, foi confirmada com a derrota do Benfica em Famalicão, o que tornou a equipa de Rúben Amorim matematicamente impossível de alcançar.

Do Estádio de Alvalade, de onde a equipa saiu no autocarro panorâmico, até ao Marquês de Pombal, onde já só chegou quase às duas da manhã, milhares de adeptos encheram o percurso.