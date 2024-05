"A Betty é uma boneca nas lágrimas daquele homem". Antigo funcionário do casal corrobora acusação de violência doméstica contra Castelo Branco

Agora que José Castelo Branco está a ser investigado pelo Ministério Público por violência doméstica, começaram a surgir diversos relatos que parecem indicar uma situação continuada no tempo. Algumas destas pessoas garantem mesmo ter testemunhado várias agressões. É o caso de um antigo funcionário do casal, que falou em exclusivo com a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).