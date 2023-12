O exército israelita prossegue com os bombardeamentos ao longo da Faixa de Gaza. Grupos armados palestinianos dizem ter atingido alvos israelitas no norte do território.

Em Doha, o secretário geral das Nações Unidas garante que não vai desistir de apelar a um cessar-fogo, frisando que esta é a única forma de evitar a catástrofe humanitária em curso em Gaza.