"A operação Nascer em Segurança tem sido um absoluto fracasso"

Há um ano, e no meio dos problemas que já se sentiam no SNS, foi lançada a Operação Nascer em Segurança. Ora, um ano depois a Ordem dos Médicos considera que esta operação foi um fracasso absoluto do Governo e anunciou que vai avaliar o funcionamento das 50 maternidades públicas e privadas do país. O ministro da Saúde só pede que o privado seja avaliado com o mesmo rigor do serviço nacional de saúde