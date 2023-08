O Conselho de Arbitragem reconheceu que a equipa de videoarbitragem do jogo entre Casa Pia e Sporting cometeu um erro no traçar da linha de fora de jogo no lance do primeiro jogo dos leões.

Para o comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) Rui Santos, a atitude do Conselho de Arbitragem, que suspendeu os responsáveis pelo caso, foi a melhor.