Após uma semana de intensos rumores, a apresentadora espanhola Ana Obregón, de 68 anos, respondeu aos críticos que a acusaram de comportamento pouco ético, depois de ter surgido com um recém-nascido ao colo em Miami, onde recorreu a uma barriga de aluguer.

Os comentários tinham a ver com o facto de querer ser mãe com esta idade, mas Obregón explicou agora que a bebé é sua neta. Foi concebida com o esperma do filho, que morreu há três anos com cancro.