Albânia: partido da oposição ateou incêndio e lançou bombas de fumo no parlamento

O protesto aconteceu na manhã desta segunda-feira com o objetivo de impedir a votação do orçamento para 2024. O líder da oposição e antigo primeiro-ministro Sali Berisha acusa o governo de tentar silenciar os outros partidos. Os deputados empilharam cadeiras no centro do hemiciclo e lançaram bombas com fumo vermelho, verde e laranja, enquanto os seguranças tentaram manter os manifestantes longe do primeiro-ministro, Edi Rama.