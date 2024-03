A principal novidade do novo Parlamento é a enorme mancha de 50 deputados do Chega que rivalizam em número com PS e PSD. Foram os grandes vencedores destas eleições e conseguiram um feito que não se via há muito: num dos distritos, foram a força política mais votada.

O Miguel Domingos e o Nuno Bayer passaram vários dias a ouvir os eleitores do Algarve. E entre os votos de protesto e os votos por convicção mostram-nos agora uma região que se diz esquecida pelo poder central.