A falta de água no Algarve está a revelar-se um problema de profunda gravidade. As barragens encontram-se no nível mais baixo de sempre.

O Governo e os autarcas decidiram racionar a água para consumo doméstico e agrícola e avisam que a situação é preocupante.

O ministro do Ambiente diz que se os cortes não forem aplicados de imediato, a região não terá água, nem até ao fim deste ano, nem em 2025.