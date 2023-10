O Tribunal de Contas deixou um alerta preocupante: a almofada financeira da Segurança Social não chega para pagar dois anos de pensões.

Esta é uma conclusão tirada depois de se analisarem as contas do Estado em 2022. À TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o Governo garante que, por enquanto, não há motivos de preocupação, Ainda assim, admite que as contas devem entrar no vermelho em 2040.