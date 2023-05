Após todo o episódio de demissão que acabou por terminar em nada, João Galamba reapareceu em público.

O ministro das Infraestruturas, que esta quarta-feira tinha falhado o primeiro dia da iniciativa Governo mais Próximo, esteve esta quinta-feira de manhã, em Braga, no Conselho de Ministros

Na reunião, o Governo regulamentou as medidas da lei do trabalho digno. A alteração mais significativa prende-se com as regras das licenças parentais.