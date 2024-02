Ameaças de morte, insultos, empurrões: em 2023 foram feitas 1.036 denúncias de agressões contra profissionais de saúde

O número de denúncias de agressões físicas e psicológicas contra profissionais de saúde diminuiu em 2023: ao todo, foram apresentadas 1.036 queixas no ano passado, enquanto em 2022 foram 1.632, como avança o jornal Público. No entanto, esta diminuição pode não representar o verdadeiro cenário vivido nos centros de saúde e hospitais, alertam os profissionais no terreno