Amor Sem Fim - a caminho da maternidade

No Jornal Nacional, começámos a exibir os capítulos finais de “Amor Sem Fim”, uma série de reportagens que acompanham a gravidez e o nascimento da primeira criança em Portugal que foi concebida depois da morte do pai. Nesta reta final, e já a caminho da maternidade, Ângela Ferreira admite que tem feito um percurso muito duro e que a falta do marido faz com que as emoções sejam, por vezes, difíceis de gerir.