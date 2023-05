António Mendonça Mendes, o novo alvo da CPI da TAP. Oposição quer ouvir esclarecimentos do adjunto de Costa

O caso Galamba está a fazer dominó em vários membros do Governo. Agora, a oposição vai chamar ao parlamento o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

Já há um requerimento do Chega e haverá outro da Iniciativa Liberal, que surgem na sequência a audição do ministro das Infraestruturas na comissão parlamentar de inquérito à TAP sobre a intervenção das secretas no dia do incidente que ocorreu no seu gabinete.

João Galamba revelou que foi Mendonça Mendes quem lhe disse para ligar ao SIS para recuperar o computador que tinha sido levado pelo ex-adjunto.