Hoje, dia 16 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Voz, por isso, falámos com João Chaves, uma das vozes mais carismáticas da rádio portuguesa.

Durante 29 anos, o radialista conduziu as emissões do popular programa "Oceano Pacífico".

João Chaves fez-nos uma espécie de visita guiada aos bastidores do que se ouvia na rádio: as histórias, as músicas.