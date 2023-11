Apesar de dar apoio ao Orçamento, Bruxelas dá um puxão de orelhas a Portugal

A Comissão Europeia deu um parecer positivo à proposta de Orçamento do Estado, que será aprovado antes de o Governo cair. Mas, seja quem for o vencedor das eleições, terá também de lidar com um aviso de Bruxelas: o país tem de cumprir a recomendação de retirar os apoios aos preços da energia o mais depressa possível.