As sete grandes obras de João Galamba para avançar este ano

João Galamba é um peso morto ou é um ministro com condições para continuar? A dúvida voltou a colocar-se este fim de semana, depois dos apupos no 10 de Junho. A resposta depende do ponto de vista. A oposição acha que Galamba está a mais, o Presidente da República falou da necessidade de se cortarem os ramos mortos, mas o primeiro-ministro não parece querer deixá-lo cair. Mesmo frágil, Galamba será o rosto de grandes obras públicas que têm de avançar até ao final do ano.