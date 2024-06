Atacou jornalistas, a justiça, os médicos e os deputados: audição do advogado da mãe das gémeas suspensa a meio

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) quer pedir esclarecimentos à seguradora das gémeas no Brasil. O pedido surge na sequência de uma notícia divulgada esta quinta-feira pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) que revelou como a seguradora poupou milhões de euros com o tratamento realizado em Portugal.

Também esta sexta-feira, a audição do advogado da mãe das gémeas luso-brasileiras acabou por ser suspensa a meio, com vários deputados a acusarem o representante da família de estar a promover uma “farsa” no Parlamento.