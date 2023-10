Dois portugueses, nove ucranianos, quatro romenos, três alemães, um croata, um sul-africano e um italiano, o motorista, são as nacionalidades das vítimas mortais do acidente rodoviário em Itália. O autocarro caiu de uma altura de 12 metros, tendo-se incendiado de seguida. Dezenas de pessoas ficaram presas e não conseguiram sair do veículo em chamas. Há ainda vários feridos internados.