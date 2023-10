Bairro das Artes: Curta-metragem de Almodóvar com José Condessa chegou finalmente aos cinemas

Cinco meses depois da estreia mundial no Festival de Cannes, "Estranha Forma de Vida" é uma das novidades da semana nos cinemas; a curta-metragem de Pedro Almodóvar, inspirada no fado de Amália, é o primeiro projeto internacional do português José Condessa no grande ecrã. Também em destaque nesta edição: o arranque do Folio, o Festival Literário Internacional de Óbidos; os Ateliês dos Artistas que abrem as portas ao público este fim-de-semana em Lisboa, os desflies do Portugal Fashion no Museu do Carro Elétrico no Porto... e ainda "Timbre", o novo álbum de Salvador Sobral que tem duas apresentações ao vivo marcadas para as próximas semanas.