Bairro das Artes: Entre Beyoncé e Joaquim de Almeida, Joana Espadinha propõe um novo "Ginger Ale"

O filme-concerto de Beyoncé que resume a digressão mundial com o álbum "Renaissance" chega aos cinemas na mesma semana que "O Último Animal", o novo filme de Leonel Vieira com Joaquim de Almeida no papel de um "poderoso chefão" do crime no Rio de Janeiro. "Ginger Ale" de Joana Espadinha acaba de ganhar uma nova versão a várias vozes: não por acaso, são só mulheres e todas mães.