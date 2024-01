Bairro das Artes: há fado de Carminho em 'Pobres Criaturas', o filme que pôs a fadista a tocar guitarra portuguesa pela primeira vez

No dia em que chega às salas de cinema 'Pobres Criaturas' - a comédia fantástica nomeada para 11 Óscares da Academia de Hollywood, Carminho veio ao Bairro das Artes para falar da experiência de cantar um fado na Lisboa imaginária de uma produção internacional. "Foi uma honra cantar em Português e a minha música", confessa, para depois contar como, com o convite do realizador Yorgos Lanthimos, veio o desafio de aprender a tocar guitarra portuguesa. A estreia do filme marca uma fase de maior reconhecimento da fadista, depois de um 2023 extraordinário porque o foi o ano em que lançou o álbum 'Portuguesa' e, entre dezenas de espetáculos, cantou no palco dos Coldplay em Coimbra e para o Papa nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa.