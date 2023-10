Bairro das Artes: Memórias de Britney Spears já chegaram às livrarias

Escrever um livro de memórias foi uma das primeiras decisões que Britney Spears tomou, assim que se viu livre da tutela do pai em 2021. "Há muitas coisas que as pessoas não sabem e eu quero que saibam", diz na apresentação de "A Mulher que há em mim" já à venda nas livrarias. Nos cinemas, a aventura animada "Trolls 3" em estreia esta semana marca o regresso dos 'N Sync, mais de 20 anos depois. No Teatro, "Pela Ponta do Nariz" com Aldo Lima e José Pedro Gomes vai ter novas temporadas no Porto e Lisboa depois de passar por Vila Real. O fadista Marco Rodrigues apresenta o novo álbum "Judite" no CCB; Áurea e Rouxinol Faduncho são convidados especiais.