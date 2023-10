Bairro das Artes: Woody Allen em exclusivo, o arranque da ModaLisboa e o filme concerto de Taylor Swift

No dia da estreia nos cinemas do novo "Golpe de Sorte", Woody Allen reflete sobre a vida e a obra numa entrevista exclusiva. Filmar em Portugal? "Seria fácil", diz, desde que haja quem invista e respeite a sua liberdade criativa. Também em destaque: o arranque da 61ª edição da ModaLisboa com o mote "À la Carte", o romance "O Tamanho do Mundo" de António Lobo Antunes, os nomeados para o "Melhor Artista Português" nos MTV Music Europe Awards e ainda o filme concerto de Taylor Swift que chega na próxima semana a Portugal.