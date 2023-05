Base do INEM de Lagos: técnicos trabalham na lavandaria na cave do hospital

António Barreto, técnico de emergência pré-hospitalar dormiu, na última noite, na zona exterior do Hospital Terras do Infante, em Lagos, como forma de protesto contra as condições de trabalho. A base do INEM foi colocada num compartimento da lavandaria, na cave do hospital. O técnico queixa-se que a sala não tem condições de segurança, por exemplo contra incêndios, nem ventilação. Os profissionais queixam-se ainda do ruído e do cheiro insuportável, que provoca dores de cabeça. Além disso, sem cobertura da rede SIRESP, na sala só é possível obter reder de uma operadora telefónica: "Quando estamos de serviço, ficamos incontactáveis durante 12 horas", afirma o técnico. Contactado pela TVI, o centro hospital recusa as acusações.