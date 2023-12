Num recado para o próximo Governo, o ministro das Finanças avisou que o país não pode se afastar da política de contas certas. Fernando Medina afirma que isso teria "custos enormes" para Portugal.

Declarações feitas em Bruxelas, no final da reunião do Ecofin, onde não se conseguiu chegar a acordo sobre as novas regras orçamentais europeias