O presidente da Assembleia da República quer que o Ministério Público esclareça as buscas feitas à sede do PSD e a antigos dirigentes do partido, entre eles Rui Rio.

Augusto Santos Silva considera que a lei é clara. Não vê qualquer problema no facto de assessores parlamentares prestarem serviços aos partidos e, por isso, pede esclarecimentos do Ministério Público.