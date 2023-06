O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve está com constrangimentos no serviço de hematologia devido à falta de especialistas.

Segundo o Sindicato Independente dos Médicos cerca de 1.500 doentes estão referenciados neste serviço, a maioria com patologias de oncologia.

Carlos Libório é um desses casos, e contou à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) os problemas que tem tido.