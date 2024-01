Carro entra em café de Monforte em alegado ato de vingança. Condutor está em estado grave

Seis pessoas ficaram feridas depois de um carro ter entrado num café em Monforte, Portalegre. Uma das vítimas é o condutor e as outras cinco vítimas encontravam-se dentro do café quando foram atropeladas. O acidente terá ocorrido perto das 22 horas de segunda-feira e terá sido intencional. As autoridades estão a investigar o caso.