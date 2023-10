Faltam três dias para o próximo casamento real em Portugal. O último foi há 28 anos.

Tudo será diferente ou não fosse a Infanta Maria Francisca uma noiva moderna.

No entanto, uma coisa permanece igual. A Infanta Maria Francisca vai usar orgulhosamente a mesma tiara que usou a sua mãe. A tiara D. Luís, que pertenceu à rainha D. Amélia, madrinha de D. Duarte Pio que lhe deixou em testamento as suas jóias pessoais, entre as quais a tiara de que tanto se fala por estes dias.