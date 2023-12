O caso está a dominar a agenda política e isso inclui todos os partidos, que querem esclarecimentos por parte dos protagonistas.

A Iniciativa Liberal vai mesmo avançar com um requerimento para ouvir o filho do Presidente da República no Parlamento.

Nuno Rebelo de Sousa terá reunido com o então secretário de Estado da Saúde para tratar do caso das gémeas luso-brasileiras.