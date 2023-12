Caso gémeas: "Nenhum cidadão deve ser discriminado por ser pai, filho ou neto de alguém"

O PS já veio justificar as reuniões de Lacerda Sales, com o filho do Presidente da República. Foi o deputado socialista Luís Soares, que na antena da CNN Portugal veio dizer que "nenhum cidadão" e estou a citar "nenhum cidadão deve ser discriminado por ser pai, filho ou neto de alguém".

Claro que a questão aqui não é saber se houve discriminação, mas se houve privilégio, até porque os encontros terão servido para acelerar o processo médico das gémeas luso-brasileiras. Uma denúncia feita pela TVI, embora, para já Lacerda Sales não confirme nem desminta estas reuniões