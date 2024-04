No Global deste domingo, Paulo Portas explica as diferenças entre o caso da mulher, que pode levar à demissão do presidente do governo espanhol, e o processo da Operação Influencer.

"Em Espanha, quem está a querer investigar o que se passou com os conflitos de interesses possíveis da mulher de Pedro Sánchez é um juiz que abriu a causa", esclarece o comentador. "Quem está a tentar arquivar a causa é o Ministério Público de lá".