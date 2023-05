A Caixa Geral de Depósitos vai baixar o spread dos empréstimos das famílias em maiores dificuldades financeiras.

O banco público é dos primeiros a atuar, perante os apelos do Governo e do Presidente da República, para que os bancos demonstre solidariedade para com os cidadãos, cujos impostos já foram usados para salvar a banca.

Esta medida acumula com os apoios do Estado e será aplicada já a partir de julho.