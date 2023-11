Nas buscas ao palácio de São Bento, em Lisboa, as autoridades encontraram mais de 75 mil euros em notas, dissimuladas em vários locais do gabinete de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro- ministro.

O advogado de Escária diz que esse dinheiro não tem nada a ver com a Operação Influencer e que se trata de dinheiro recebido na anterior atividade profissional do arguido.