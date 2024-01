Cidadã brasileira denunciou tentativa de violação de agente do SEF em 2018. Processo foi arquivado sem a vítima ser ouvida

Uma denúncia de uma violação, que foi ignorada, volta a manchar o historial do SEF, apesar de já ter sido extinto.

A queixa foi de uma cidadã brasileira que fazia escala em Lisboa e que acusa um inspetor de tentativa de violação.

Pela primeira vez, e em exclusivo à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o namorado da vítima diz que se as suas queixas tivessem sido levadas a sério, a morte do ucraniano Ihor Homeniuk poderia ter sido evitada.

O escocês, David Grayson, está ainda convicto que o SEF abafou outros crimes graves.